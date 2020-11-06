06 Ноября 2020
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Общество В России
Михаил Жванецкий (2012) | Фото: properm.ru

Скончался Михаил Жванецкий

В Москве в возрасте 86 лет скончался сатирик Михаил Жванецкий.

В прошлом месяце он объявил о прекращении публичных выступлений, сообщает Mash.

Михаил Михайлович Жванецкий - русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер.

Народный артист Украины (1999), Народный артист Российской Федерации (2012). Лауреат Премии Президента Российской Федерации (2002). Член Российского Еврейского Конгресса.

Летом 2015 года Министерство культуры Украины включило сатирика в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против "агрессии, оккупации и аннексии".

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Скончался Михаил Жванецкий

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Теги: Михаил, Жванецкий



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