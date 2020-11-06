06 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Глава Ростуризма впервые посетила Тобольск

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова назвала Тобольск туристической жемчужиной. В древней столице Сибири чиновница побывала впервые. Губернатор Тюменской области Александр Моор показал гостье Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи Императора Николая II, ознакомил с ходом реконструкции Базарной площади и ул. Мира в исторической подгорной части Тобольска, а также провел экскурсию на предприятии ЗапСибНефтехим.

В Гостином дворе Зарина Догузова продегустировала блюда сибирской кухни и осмотрела единственную в стране коллекцию текстильных изделий из крапивного волокна. Во Дворце наместника главе Ростуризма рассказали об истории освоения Сибири. Почетная гостья увидела, как активно идут работы по реконструкции Базарной площади. Этот объект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

"Наша главная цель заключается в возрождении исторической части города. Мы создаем новый центр социальной активности. Базарная площадь и улица Мира – важная часть пешеходного туристического маршрута, который будет наполнен восстановленными архитектурными памятниками и интегрирован с Нагорной частью города", – рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

По мнению Зарины Догузовой, Тобольск привлекает необычной атмосферой, в которой древняя история и культурные традиции гармонично сочетаются с устремленностью в будущее, которая связана с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства.

"Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать", – подчеркнула она.

Туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики региона, убежден Александр Моор.

"Тюмень – первый российский город за Уралом, Тобольск – духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма в нашем регионе. Поэтому наша задача – реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться в Тюменскую область", – отметил губернатор.

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Глава Ростуризма впервые посетила Тобольск

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Теги: Александр Моор, Зарина Догузова



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