Лучшие тюменские аграрии получили переходящее знамя губернатора

В Тюменской области победителям соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года вручили переходящее знамя губернатора. Церемония впервые прошла онлайн.

Мероприятие стало одним из самых масштабных за историю его проведения. К трансляции из импровизированной студии ДК "Нефтяник" с заместителем губернатора, директором департамента АПК Тюменской области Владимиром Чейметовым и известным ведущим Дмитрием Губерниевым подключились несколько тысяч жителей области.

По результатам соревнования наивысших показателей в 2020 году достиг Заводоуковский городской округ. Прямое включение с момента вручения переходящего знамени губернатора из администрации муниципального образования позволило всем участникам присоединиться к эмоциям победителей и передать свои поздравления. Кроме того, Заводоуковский городской округ занял первое место в соревновании муниципальных районов в первой сельскохозяйственной зоне. За эту победу округу присуждена денежная премия в размере 1 млн 200 тыс. рублей. Диплом и денежную премию в 900 тысяч рублей за второе место получил Исетский район, третьим в соревновании стал Тюменский район, присуждена денежная выплата в 700 тысяч рублей.

Во второй сельскохозяйственной зоне победу празднует Упоровский район. Серебро и бронза в копилке Голышмановского городского округа и Нижнетавдинского района соответственно. В третьей сельскохозяйственной зоне за отличные результаты в соревновании награждены Сладковский, Абатский и Аромашевский районы, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Также награды получили сельскохозяйственные предприятия региона, главы хозяйств различной специализации и работники сельского хозяйства – всего более 100 награжденных почти в 60 номинациях.