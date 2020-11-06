На Ямале в доме-интернате "Мядико" - вспышка коронавируса, госпитализированы десятки постояльцев

В доме-интернате "Мядико" посёлка Харп зафиксированы случаи коронавирусной инфекции среди проживающих и персонала, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе, глава которого, Татьяна Бучкова, находится в Харпе и лично анализирует ситуацию.

Госпитализированы 33 постояльца с подтверждённым заболеванием. Переезд в больницу на основании существующей симптоматики требовался только шести пожилым обитателям интерната, но учитывая, что речь идёт о людях из группы риска, решено было поместить под круглосуточное наблюдение медиков всех, у кого есть даже самые минимальные симптомы.

В "Мядико" персонал работает двухнедельными вахтами. Работники с положительным результатом теста на COVID-19 выведены из центра и изолированы по месту жительства. Для работы привлечены специалисты из других муниципальных образований региона.

Для контроля организации работы центра в период карантинных мероприятий "Мядико" посетила главный внештатный эпидемиолог ЯНАО Людмила Волова. Она проверила, как организованы противоэпидемические мероприятия в учреждении и наблюдение за всеми категориями постояльцев центра, а также дала необходимые рекомендации персоналу по дальнейшим действиям.

Напомним, за сутки на Ямале коронавирус подтвердился у 189 инфицированных (за всё время – у 21 тыс. 669).