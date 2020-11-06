06 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Возможности Свердловской области представлены на российско-китайской конференции

В пятницу, 6 ноября, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов представил промышленный, культурный и образовательный потенциал региона в ходе онлайн-конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, она проходит в рамках III Китайской международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo 2020 в Шанхае.

"Свердловская область – крупный индустриальный, научный, культурный и образовательный центр России, который активно развивает внешнеэкономические связи. Китайская Народная Республика традиционно входит в число наших ключевых партнеров. Так, по итогам 2019 года Китай занял первое место среди внешнеторговых партнеров региона, объем взаимного товарооборота превысил 2 млрд долларов. В первом полугодии 2020 года Свердловская область вышла на первое место среди регионов России по экспорту несырьевых товаров в Китай", - рассказал Алексей Орлов.

Алексей Орлов(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

В качестве перспективных направлений для экспорта в КНР он выделил поставки продукции машиностроительного комплекса, металлургии, химической промышленности и строительного производства, лесопромышленного комплекса, а также товаров пищевой промышленности. Перспективным является сотрудничество в области IT-решений, строительных, транспортных и медицинских услуг.

В свою очередь, предприятия Среднего Урала импортируют из Китая электрическое и механическое оборудование, комплектующие изделия и полимерные материалы, а также сырье для нужд легкой и фармацевтической промышленности.

Правительство Свердловской области приняло участие в онлайн-конференции по приглашению Минпромторга РФ в связи с тем, что регион занял первое место среди субъектов страны по экспорту несырьевых товаров в КНР. Спикерами конференции также стали заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, представители министерства коммерции Китайской Народной Республики и главы субъектов РФ.

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Возможности Свердловской области представлены на российско-китайской конференции

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Теги: Россия, Китай, конференция, Свердловская область



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