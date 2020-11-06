Памфилова рассказала Путину про уборщицу, избранную главой поселения, и вспомнила Виктора Цоя

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту России об итогах прошедшей избирательной кампании. По словам главы ЦИК, на разных уровнях власти становится все меньше собственно политиков – избираются люди самых разных профессий.

Она вспомнила как "сенсацию из СМИ" случай в Костромской области, где уборщица неожиданно для всех (и, в первую очередь, для себя) стала главой поселкового совета. Памфилова не стала упоминать, что сама уборщица не раз в интервью говорила, что играла роль спойлера – кандидата, которого никто не воспринимает всерьез, часто его приглашают более весомые участники выборов, чтобы создать видимость конкуренции или, например, оттянуть голоса у конкурента (кстати, Собчак не раз называли спойлером Путина на последних президентских выборах). Однако действующий глава поселения и другие кандидаты настолько не устраивали местных жителей, что они предпочли проголосовать за спойлера.

Но Памфилова преподнесла случай с уборщицей совсем в другом свете. "Это свидетельствует о том, что у нас работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты. Очень широкий спектр представительства: служащих разного уровня – не менее 37%, на втором месте (почти 16%) – это учителя, преподаватели, активно избираются на разных уровнях представительства, а на третьем месте – это представители как раз рабочих профессий: водители, механики, слесари", - рассказала она о кандидата.

"Кстати, сразу расскажу: что там уборщица – у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти – в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все", - добавила Памфилова.

"Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов", - предположил Путин.

"И что интересно: почти не избираются, очень мало избрались депутаты – это звоночек – менее процента. Это говорит о том, что люди стали более требовательны, более жесткие требования предъявляют, и те, кто сейчас в депутатах и намерены дальше избираться, должны об этом подумать. Менее одного процента, наряду с представителями режиссеров, художников, артистов – там вообще ничтожная доля. Люди смотрят, что ты говорил и что на самом деле сделал. Я думаю, что надо задуматься над этим прецедентом на выборах", - добавила глава ЦИК.