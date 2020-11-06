Южноуральских школьников не планируют переводить на дистант
В Челябинской области не планируется переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
В настоящий момент школьники находятся на каникулах. После каникул они продолжат обучение в очном формате.
Ирина Гехт напомнила, что решения об ограничительных мероприятиях принимает штаб, который возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Пока мы не видим оснований для дополнительных ограничительных мероприятий", - уточнила она.