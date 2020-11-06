Южноуральских школьников не планируют переводить на дистант

В Челябинской области не планируется переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент школьники находятся на каникулах. После каникул они продолжат обучение в очном формате.

Ирина Гехт напомнила, что решения об ограничительных мероприятиях принимает штаб, который возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Пока мы не видим оснований для дополнительных ограничительных мероприятий", - уточнила она.