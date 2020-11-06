Екатеринбургская епархия о захвате прихода Ксении Петербургской: Это новый настоятель

Екатеринбургская епархия объяснила очередной скандальный инцидент в приходе во имя святой блаженной Ксении Петербургской, где сегодня представители церкви при поддержке силовых структур "захватили" помещение храма. По данным пресс-службы епархии, таким образом приступил к своим обязанностям новый настоятель отец Владимир Гливинский. В данный момент священник возглавляет всенощное бдение в храме святой Ксении Петербургской на Лесном кладбище.



Отец Владимир с 2016 года и по настоящее время нес послушание клирика Храма-Памятника на Крови.1 сентября 2003 года отец Владимир был рукоположен в диаконский сан. 15 марта 2008 года - рукоположен в иерейский сан. Иерей Владимир Гливинский окончил Екатеринбургскую православную духовную семинарию на пастырско-богословском факультете и с 2003 по 2016 год был в семинарии преподавателем дисциплин "Общая Церковная История" и "Новый Завет". 10 июня 2020 года назначен заместителем председателя отдела Екатеринбургской епархии по взаимодействию с казачеством.

В епархии отметили, что представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), пытались сегодня взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге.

"Ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит - это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод Могучев, представитель Среднеуральского женского монастыря, профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать", - пояснил благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм отец, Андрей (Юганец).

Напомним, ранее стало известно, что группа представителей епархии при поддержке силовых структур с боем прорвалась в храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской, выставив оттуда отправленного в "отставку" настоятеля Георгия Бусыгина, который считается приближенным к бывшему схиигумену Сергию. Настоятель Среднеуральского монастыря Сергий попал в церковную опалу после серии скандальных проповедей и обращений к пастве, в результате чего был лишен сана и отлучен от церкви. Под "чистку" попали священнослужители и послушницы монастыря, не пожелавшие отречься от своего настоятеля, а теперь очередь дошла до прочих последователей одиозного экс-батюшки.