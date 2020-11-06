Депутат заксобрания Прикамья подхватил коронавирус

06 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутат заксобрания Прикамья подхватил коронавирус

Депутат заксобрания Пермского края Павел Кузьмин заболел коронавирусом. Об этом сам парламентарий сообщил в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"На самоизоляции сижу давно и подошел к этому вопросу ответственно. Температура сегодня спала, но обоняние пока не вернулось", - сообщил народный избранник о своем самочувствии.

Также депутат поделился названиями препаратов, которыми сейчас лечится.

"Все купил в ближайшей от дома аптеке, никаких "суперсредств" нет, все стандартно", - заявил он.

В списке лекарств депутата: азитромицин, нобазит, флуконазол, гриппферон, аква-марис, АЦЦ, парацетомол, линекс, витамин С. Горло депутат полощет фурацилином или мирамистином.

Отметим, что ранее коронавирусом переболел ряд чиновников региона, деятели искусства и губернатор Дмитрий Махонин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат заксобрания Прикамья подхватил коронавирус

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Павел Кузьмин, коронавирус, лекарства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.11.2020 09:30 Мск В Пермский край поступит вторая крупная партия лекарств
Ранее 30.10.2020 20:45 Мск В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 ноября
Ранее 30.10.2020 10:28 Мск В Пермском крае для поддержки заболевших COVID-19 в легкой форме заработали колл-центры
Ранее 27.10.2020 10:55 Мск В резервном фонде Пермского края осталось меньше миллиарда на борьбу с COVID-19
Ранее 26.10.2020 16:27 Мск Гендиректор "Сатурн-Р" предложил использовать школу как ковидный госпиталь
Ранее 23.10.2020 15:12 Мск В Пермский край из Курска направлена большая партия противовирусных препаратов
Ранее 23.10.2020 09:06 Мск В Прикамье пожилым людям запретили прогулки из-за коронавируса
Ранее 21.10.2020 19:30 Мск Власти Прикамья ввели новые "ковидные" ограничения
Ранее 21.10.2020 16:09 Мск Росздравнадзор назвал лекарства, которых не хватает в аптеках Прикамья
Ранее 21.10.2020 13:35 Мск Губернатор Прикамья прокомментировал нехватку лекарств в аптеках
Ранее 20.10.2020 13:10 Мск Экс-кандидат в губернаторы Прикамья попал в больницу с пневмонией
Ранее 20.10.2020 12:12 Мск В Чайковском сломался единственный компьютерный томограф
Ранее 19.10.2020 15:49 Мск Власти Пермского края попросили у Федерации помощи в борьбе с коронавирусом
Ранее 19.10.2020 09:38 Мск В Прикамье в два раза вырастет скорость обработки тестов на COVID-19
Ранее 16.10.2020 21:11 Мск СКР Прикамья проводит проверку информации о смерти пермяка, которого не госпитализировали с пневмонией

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети