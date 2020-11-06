Депутат заксобрания Прикамья подхватил коронавирус

Депутат заксобрания Пермского края Павел Кузьмин заболел коронавирусом. Об этом сам парламентарий сообщил в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"На самоизоляции сижу давно и подошел к этому вопросу ответственно. Температура сегодня спала, но обоняние пока не вернулось", - сообщил народный избранник о своем самочувствии.

Также депутат поделился названиями препаратов, которыми сейчас лечится.

"Все купил в ближайшей от дома аптеке, никаких "суперсредств" нет, все стандартно", - заявил он.

В списке лекарств депутата: азитромицин, нобазит, флуконазол, гриппферон, аква-марис, АЦЦ, парацетомол, линекс, витамин С. Горло депутат полощет фурацилином или мирамистином.

Отметим, что ранее коронавирусом переболел ряд чиновников региона, деятели искусства и губернатор Дмитрий Махонин.