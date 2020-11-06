06 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Памфилова предложила Путину "развести" избирательный и учебный процесс

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила Владимиру Путину перенести единый день голосования и другие возможные выборы с периода, на который выпадает учебный год.

Во время встречи с президентом России глава ЦИК сообщила об итогах летней и осенней избирательной кампании. По словам Памфиловой, "где-то 79% были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность". "И 84% от тех, кто проголосовал, – им очень понравилось, и отметили удобство трехдневного голосования. 77% всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику", - заверила Памфилова.

"Надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах. У меня есть предложение, потом мы его обсудим", - заявила глава избиркома.

Напомним, в 2021 году выбирать депутатов Госдумы пока планируется в осенний единый день голосования, который выпадает на начало учебного года.

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Памфилова предложила Путину "развести" избирательный и учебный процесс

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Теги: единый день голосования, многодневное голосование, владимир путин



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