06 Ноября 2020
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Захватившего отделение Альфа-банка в Москве отправили лечиться

Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение Алексея Барышникова, захватившего заложника в отделении банка в центре Москвы.

Вопрос о длительности лечения будут решать медики, передает "Интерфакс".

Напомним, инцидент произошел 23 мая в отделении Альфа-банка по улице Земляной Вал. Мужчина, захвативший заложника, при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство.

В результате спецоперации злоумышленник был задержан. Все заложники освобождены, возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, одной из причин инцидента стали долги задержанного, которые он накопил по кредитам. Также сообщалось, что мужчина требовал, чтобы к банку приехала Ольга Бузова.

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Захватившего отделение Альфа-банка в Москве отправили лечиться

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Теги: альфа-банк, захват заложников, ольга бузова



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