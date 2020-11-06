06 Ноября 2020
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Общество В России Кировская область
администрация города киров, киров, табличка, мэрия кирова (2020) | Фото: kirov-portal.ru

Продолжается сбор подписей за присвоение городу Кирову федерального звания

В Кирове продолжается сбор подписей за присвоение Кирову почетного звания «Город трудовой доблести», передает корреспондент Накануне.RU. Уже более 28, 5 тысяч человек поддержали инициативу кировских ветеранов.

Почетное звание, согласно указа президента России присваивают городам, жители которых внесли весомый вклад в приближение победы в Великой Отечественной войне.

город трудовой доблести, киров(2020)|Фото: admkirov.ru

Как сообщает официальный портал города Кирова, почетный гражданин города Борис Кушов также высказался в поддержку инициативы ветеранов. "Как бывший руководитель оборонного предприятия хочу отметить, что Киров вносил и вносит огромный вклад в укрепление военной мощи государства. В годы Великой Отечественной войны большая часть кировчан трудилась для фронта: здесь выпускали не только оружие и боеприпасы, но и шили обмундирование, теплую одежду, обувь. Поэтому всецело поддерживаю инициативу о присвоении Кирову звания «Город трудовой доблести» – он этого достоин", – считает Борис Кушов.

Отметим, что сбор подписей продолжится до 29 ноября.

Принять участие может любой желающий, достигший возраста 14 лет. Проголосовать можно на сайте : доблесть43.рф.

Жители Кирова могут также проголосовать в торговых центрах: промо-стойки установлены в ЦУМе, ТЦ «GREEN HAUS», «Jam Молл», «Крым» и «Микс».

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Продолжается сбор подписей за присвоение городу Кирову федерального звания

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Теги: киров, город трудовой доблести, голосование



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