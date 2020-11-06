На Южном Урале количество свободных коек для пациентов с COVID-19 сократилось до 15%

В Челябинской области количество свободных коек для пациентов с коронавирусом снизилось до 15% после взрыва кислородной станции в городской больнице №2. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в регионе получают лечение 5 тыс. 50 человек, заразившихся коронавирусом. Из 3 тыс. 978 пациентов наблюдаются амбулаторно. В настоящий момент в регионе развернуто 6 тыс. 317 коек на базе 28 медицинских организаций.

"Свободный коечный фонд чуть снизился – 15%. Это было связано с выходом из работы ГКБ№2. Это 150 коек. Мы на следующей неделе открываем наш областной инфекционный центр и запас будет увеличен до 20-25%", - рассказала Ирина Гехт.

как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, в настоящий момент в инфекционном центре полностью укомплектован штат врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Возглавит больницу главврач ОКБ №3 Михаил Вербитский. Его заместителем будет Елена Лебедева из ГКБ №8.

Кроме того, для центра закуплен транспорт, который будет доставлять медработников до больницы.