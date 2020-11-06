06 Ноября 2020
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книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В городах Сибири родители потребуют от властей оплаты занятий с детьми

Инициативные родители Томска, Омска и Новосибирска решили обратиться к властям с требованием оплачивать то время, которое они занимаются с детьми вместо школы. Об этом заявил представитель общественной организации защиты семьи "Вектор" Андрей Андреев, сообщает "ЧС-Инфо".
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Будет направлено соответствующее обращение к губернаторам и в законодательные органы власти регионов. Также планируется обращение к федеральным властям.

По словам Андреева, дистанционный режим школьников вынуждает одного из родителей отказываться от работы и работать учителем. Ведь, согласно законодательству, оставлять детей одних без присмотра нельзя, так как опека может под этим предлогом отобрать детей, что бывало не раз, когда у бабушек фактически похищали детей как "беспризорных".

"Это означает серьезное падение доходов семей. А значит, государство должно это компенсировать", - объяснил активист.

Родители также считают, что дистанционное обучение - это фактически семейное образование, так как семья должна обучать детей самостоятельно.

Отметим, что при семейном образовании ответственность за образование ребенка несут родители. При дистанционном режиме ответственность несет школа, но фактически она только командует, а реальное обучение ложится на плечи родителей. В нынешней ситуации родителей нагрузили новыми обязанностями, но не дали новых прав.

При этом далеко не во всех регионах родители детей, обучающихся на семейном образовании, получают выплаты на обучение.

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В городах Сибири родители потребуют от властей оплаты занятий с детьми

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Теги: образование, дистанционное образование, родители



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