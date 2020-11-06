В Югре арестован глава учреждённой окружными властями организации, которому вменяют получение взятки в 17 миллионов

В Югре избрана мера пресечения директору управляющей компании "Промышленные парки Югры" Андрею Семичеву, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Семичеву предъявлено обвинение, он арестован.

Напомним, по версии следствия, гендиректор общества, единственным акционером которого является автономный округ, в декабре 2018 г. совершил отчуждение 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в посёлке Салым. Это случилось через продажу их одному из предпринимателей по заниженной более, чем двое цене. Ущерб бюджету Югры составил 43 млн руб. Во время расследования установлено, что в декабре 2018 и январе 2019 гг. фигурант получил, полагают следователи, от предпринимателя, купившего недвижимость, разными частями взятку в 17 млн руб. за незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости.