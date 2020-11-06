Путин выделил 150 млн рублей из своего резервного фонда на корм цирковым животным

Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда президента России в общей сложности 150 млн руб. (на 2020 и 2021 гг.) федеральному казенному предприятию "Российская государственная цирковая компания". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Средства пойдут на "возмещение затрат, связанных с кормлением животных". Отчитаться перед администрацией президента и проконтролировать расходование средств поручено Минкультуры.

Цирки стали одной из наиболее пострадавших от последствий пандемии категорий бизнеса.