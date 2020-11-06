06 Ноября 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

"Скорую помощь" Первоуральска со следующего года хотят перевести на аутсорсинг

В Первоуральске объявлен конкурс на оказание услуг по обеспечению деятельности выездных бригад "скорой помощи". Как передает корреспондент Накануне.RU, данные об этом опубликованы на портале государственных закупок.

Согласно им, услуги должны оказываться на территории Первоуральска и Староуткинска. Для этого планируется привлечь 18 автомобилей, один из которых должен иметь класс C, а остальные – класс В.

Победителя торгов назовут после 4 декабря, с ним будет заключен контракт с 1 февраля 2021 по 31 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет почти 312 млн рублей.

Как сообщало Накануне.RU, минувшим летом в Екатеринбурге водители "скорой" на аутсорсинге угрожали не выйти на работу. Поводом для недовольства стало отсутствие так называемых коронавирусных надбавок при росте нагрузки.

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"Скорую помощь" Первоуральска со следующего года хотят перевести на аутсорсинг

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Теги: скорая, аутсорсинг, конкурс, Первоуральск



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