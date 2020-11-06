"Рейдерский захват". Епархия с силовиками выгоняет прихожан храма Ксении Петербургской

Продолжение получила история с изгнанием настоятеля екатеринбургской церкви Ксении Петербургской Георгия Бусыгина, который, по некоторым данным, считается сторонником опального бывшего схиигумена Сергия. Сегодня около обеда в храм снова приехали представители екатеринбургской епархии, в числе которых был также настоятель храма "Большой Златоуст" и по совместительству юрист Екатеринбургской епархии иерей Виктор Явич.

Как сообщил Накануне.RU один из прихожан храма, епархия прибыла с подкреплением в виде представителей силовых структур, которые начали выгонять прихожан из церкви вместе с Георгием Бусыгиным, а после и вовсе закрылись в стенах храма.

Бухгалтер церкви Ксении Петербургской Елена Метелева описала ситуацию как рейдерский захват храма. Сторонники епархии взломали алтарь, чтобы забрать святыню и лишить Георгия Бусыгина возможности проводить служения.

"Епархия привела братков каких-то, все надели маски – никого не видно. Цепью встали и просто не пускают батюшку в храм. Вскрыли алтарь, а потом будут говорить, что это рейдерский захват батюшки. Сейчас его вообще выгнали за ворота и не пускают, а братки стоят", - рассказала Елена Метелева.

Дошло до драки между прихожанами храма и сторонниками епархии.

Напомним, Бусыгин накануне был освобожден от должности настоятеля и председателя приходского совета прихода святой блаженной Ксении Петербургской и запрещен в священнослужении на время производства следствия, которое ведет церковный суд Екатеринбургской епархии. Когда официальные представители Екатеринбургской епархии довели до сведения протоиерея Георгия Бусыгина решение об освобождении его от должности, отец Георгий, по свидетельству членов епархиальной комиссии, своими действиями нарушил церковное послушание и благочиние, говорится в сообщении церковной пресс-службы.