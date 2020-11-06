Кировская область получила новую партию вакцины против гриппа

В Кировской области идет прививочная кампания против гриппа. На этой неделе в область поступила новая партия вакцины — 198 606 доз , сообщает пресс-центр правительства региона. С 5 ноября вакцину начали распределять между медицинскими организациями облати.

"Новая партия вакцины «Совигрипп» предназначена для иммунизации взрослого населения, – рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. – Вакцинация будет проводиться в поликлиниках, а также в организованных коллективах".

Данная вакцина поставляется централизованно в рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета.

В Кировской области план вакцинации на 2020-2021 годы увеличен до 60% от численности населения региона и составит 715 000 доз. В рамках первого этапа вакцинации охвачено более 216 000 жителей региона, в том числе порядка 58 000 детей. В октябре в регион была поставлена вторая партия вакцины для иммунизации детей — более 69 000 доз.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов считает, что при сохранении рисков распространения новой коронавирусной инфекции профилактика респираторных заболеваний особенно актуальна. "Вакцинация является эффективным средством профилактики гриппа. Каждый год создается новая вакцина, в которую включены те штаммы, циркуляция которых ожидается в предстоящем эпидемиологическом сезоне, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. – Поэтому хочу обратить внимание на необходимость прохождения вакцинации у представителей тех профессий, чья деятельность связана с широким кругом общения, чтобы не заболеть или перенести заболевание в более легкой форме".