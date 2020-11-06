06 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Коллаж, Владимир Путин, транзит власти (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства России

Президент России подписал закон "О правительстве РФ", который ранее одобрил парламент. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон сменит документ от 1997 года. Представляя этот президентский законопроект в Госдуме, глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что можно было бы внести поправки в старый закон, но поскольку их очень много, то документ решено было переписать заново.

Поводом для принятия документа послужили поправки в Конституцию – все законы в стране теперь должны быть приведены в соответствие с основным.

Закон определяет задачи правительства и порядок его формирования.

Самая противоречивая норма – президент сможет назначить премьер-министра только после того, как его кандидатуру утвердит Госдума. Раньше для этого требовалось согласие нижней палаты парламента. По мнению президента и парламентариев между словами "утвердит" и "согласует" есть разница. Но факт в том, что ее нет – если депутаты трижды отклонят кандидатуру, предложенную президентом, то он может назначить главу правительства самостоятельно. Другими словами, Госдума как ничего не решала в этом вопросе, так и не будет решать.

Михаил Мишустин(2020)|Фото: пресс-служба правительства России

Министров силового блока также будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации. При этом Совфед сможет отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.

Остальных членов кабинета будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.

Еще одно важное нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета — то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.

Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.

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Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства России

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Теги: закон о правительстве, владимир путин, кабинет министров, поправки в конституцию



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