Беглый российский либерал удручен американской "демократией"

Бежавший в США бывший российской "оппозиционер" Андрей Пионтковский заявил украинскому изданию "Апостроф", что удручен американской "демократией".

По его словам, в Демократической партии растет левое крыло, которое представляет Берни Сандерс. А он еще более опасен, чем Дональд Трамп.

В целом Пионтковский считает, что около 40% американцев - это "твердое крыло трампистов". В Демократической партии почти половина поддерживают Сандерса.

"Около двух третей Америки поддерживают либо полукоммунистическую, либо полуфашистскую идеологию. И это цитадель "свободного мира" и демократии!" – сокрушается беглый либерал.