06 Ноября 2020
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Общество Курганская область
медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

Депутаты Курганской думы закупают медицинское оборудование для больниц

Депутат Курганской областной думы, генеральный директор АО "Кургансемена" Марат Исламов приобрел кислородные концентраторы для Курганского областного госпиталя для ветеранов войн.

"Ситуация с пандемией сейчас очень серьезная, - отметил парламентарий, - в агрохолдинг "Кургансемена" обратилось правительство области с просьбой оказать посильную помощь нашим медицинским учреждениям приборами и оборудованием. Мы оперативно откликнулись и по рекомендации заместителя губернатора Ларисы Кокориной связались с госпиталем ветеранов, которому необходимы кислородные концентраторы. Выделили на их приобретение 1 млн рублей. Это позволит полностью обеспечить потребность госпиталя в таком оборудовании. Надеюсь, что новая медицинская техника поможет в лечении пациентов, в их скорейшем выздоровлении".

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов подчеркнул, что большинство депутатов принимают активное участие в поддержке медиков и медицинских учреждений.

"От граждан поступает большое количество обращений к депутатам в связи со сложившейся ситуацией, - отметил Дмитрий Фролов. - У нас четко выстроена работа с Департаментом здравоохранения, и эти все обращения отрабатываются оперативно. Многие депутаты вкладывают личные средства. Недавний пример – Марат Нуриевич Исламов, который, приобрел дорогостоящее медицинское оборудование для госпиталя, выделив на это 1 млн рублей. Сенатор РФ - представитель Курганской областной думы Сергей Муратов также вкладывает огромные средства в поддержку медицинских учреждений. Однако среди депутатов есть и такие, кто сбиваются на популизм, критику, но при этом никакой практической помощи не оказывает".

Спикер зауральского парламента отметил также, что по просьбе губернатора области Вадима Шумкова бо́льшая часть депутатов приняла решение о передаче части своей зарплаты в фонд поддержки врачей Зауралья.

"Мы все действуем под девизом "Работаем на Курганскую область. Вместе". Только вместе, только сообща, только поддерживая друг друга, мы сможем этот недуг преодолеть с наименьшими потерями и максимально быстро", - подчеркнул Дмитрий Фролов.  

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Депутаты Курганской думы закупают медицинское оборудование для больниц

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Теги: курганская областная дума, оборудование, концентратор



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