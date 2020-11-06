Из пермского педагогического колледжа эвакуировали 250 человек

Сегодня днем из пермского педагогического колледжа эвакуировали 250 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧ России по Пермскому краю, в здании произошло замыкание электропроводки без последующего горения.

Учащиеся (220 человек) и персонал (30 человек) эвакуировались самостоятельно, до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.

К реагированию на происшествие от МЧС России привлекались 20 человек и восемь единиц техники.



