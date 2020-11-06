06 Ноября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
пожарные машины, цистерны, тушение пожаров, мчс, пожар (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Из пермского педагогического колледжа эвакуировали 250 человек

Сегодня днем из пермского педагогического колледжа эвакуировали 250 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧ России по Пермскому краю, в здании произошло замыкание электропроводки без последующего горения.

Учащиеся (220 человек) и персонал (30 человек) эвакуировались самостоятельно, до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.

К реагированию на происшествие от МЧС России привлекались 20 человек и восемь единиц техники.


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Из пермского педагогического колледжа эвакуировали 250 человек

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Теги: пермский педагогический колледж, эвакуация, замыкание



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