Лукашенко получил признание Ватикана в обмен на конкордат?

Ватикан признал Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. На днях нунций Ватикана Анте Йозич вручил верительные грамоты Лукашенко.

При этом Йозич отметил, что страны продолжают работу над конкордатом (соглашением), которая идет давно.

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский пишет, что это "цена, за которую Ватикан согласился признать Лукашенко". Он полагает, что этот шаг был согласован с Россией, которая дала согласие на более глубокое проникновение католиков на каноническую территорию РПЦ. Об этом косвенно свидетельствуют попытки самых влиятельных российских СМИ выгородить римского папу за призыв разрешить содомские "браки". Дескать, в фильме неправильно перевели. Вознесенский считает игру с Ватиканом "игрой с огнем".

Ранее Лукашенко обвинил главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича в том, что он получал в Польше задания, направленные на разрушение страны. Признание Лукашенко Ватиканом говорит о том, что конкордат для Ватикана оказался важнее, чем защита Кондрусевича.

Лукашенко также сказал на днях, что визит римского папы в Белоруссию возможен лишь с согласия Православной Церкви.