"Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовых организаций

Справедливороссы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет микрофинансовых организаций (МФО), передает РИА Новости.

"Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян", – заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Миронов указывает на то, что за год просроченная задолженность россиян выросла с 30% до 40%.

"Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиардов рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Еще в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 млрд руб., или треть от объема займов. Как говорится, сравните цифры и почувствуйте разницу", – говорит лидер "Справедливой России".