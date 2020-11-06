Замминистра омского Минздрава подала в отставку после ЧП со скорыми

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова написала заявление на увольнение после скандала со скорыми. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

Малова отвечала за оказание скорой помощи населению. Ранее она была отстранена от занимаемой должности на время служебной проверки.

Напомним, 27 октября вечером две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов.

Губернатор Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных. Накануне он сообщил, что министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправлена в отставку.