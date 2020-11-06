06 Ноября 2020
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От Берлина до Самотлора, выставка, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске открылась выставка "От Берлина до Самотлора"

Нижневартовский краеведческий музей имени Шуваева подготовил новую экспозицию под названием "От Берлина до Самотлора", которая посвящена нижневартовцам-участникам Великой Отечественной войны. Посетить выставку можно в дистанционном формате. Экспозиция включает в себя более 100 подлинных предметов и документов из фонда учреждения, датированных 1941-45 гг. В таком количестве документы периода Великой Отечественной войны музей представляет впервые, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам сотрудников музея, выставка является своеобразным промежуточным итогом длительной, кропотливой работы по восстановлению исторических фактов о том, сколько жителей Нижневартовского на самом деле ушли на фронт из села, каков был их боевой путь. Экспозиция также рассказывает о фронтовиках, прибывших в Нижневартовск уже после Великой Победы. Тех, кто осваивал Самотлор, строил город.

"В результате наших исследований мы установили, что принятая раньше цифра нижневартовцев, ушедших на фронт, 101 человек, не соответствует действительности. На самом деле из села Нижневартовского было призвано около 200 человек", - рассказала директор краеведческого музея Людмила Ковалева.

От Берлина до Самотлора, выставка, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Итоги музейных разысканий будут опубликованы в ближайшее время. В период действия противоэпидемиологических ограничений увидеть выставку смогут школьники – уже состоялись первые онлайн-экскурсии для ребят из средней школы №21. В рамках виртуальной экскурсии они смогут узнать об истории более, чем 700 нижневартовцах: фронтовиках и тружениках тыла.

"Очень радует тот факт, что наши учреждения культуры продолжают активно работать даже во время коронавирусных ограничений. Уникальное свойство Нижневартовского краеведческого музея имени Шуваева – в том, что специалисты музея продолжают исследовательскую деятельность. Это очень важная фундаментальная работа", - сказал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

От Берлина до Самотлора, выставка, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

От Берлина до Самотлора, выставка, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске открылась выставка "От Берлина до Самотлора"

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Теги: От Берлина до Самотлора, выставка



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