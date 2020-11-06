Минфин ответил на предложение ВШЭ повысить налоги на доходы состоятельных россиян

Дальнейшая корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается, сообщили в Министерстве финансов.

Там напомнили, что по поручению президента Владимира Путина "решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды)".

"Другие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", — цитирует сообщение пресс-службы Минфина ТАСС.

Ранее Высшая школа экономики (ВШЭ) в своем отзыве на бюджет 2021 года (принят Госдумой в первом чтении) предложила дополнительный источник доходов для дефицитного финансового плана на следующий год – налог на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций.

Для этого эксперты ВШЭ предлагают ввести ставку НДФЛ в 20-24% на доходы свыше 12 млн и 24 млн руб. в год, а также вернуть ставку в 24% (или даже 30%) по налогу на прибыль (сейчас 20%) при условии существования эффективного инвестиционного вычета.