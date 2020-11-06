06 Ноября 2020
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Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

"Коронавирус, к сожалению, пока не отступает", - Мишустин

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выступил на открытии заседания Совета глав правительств стран СНГ, которое проходит в онлайн-формате из-за сложной эпидемической обстановки.

"Коронавирус, к сожалению, пока не отступает", - констатировал Мишустин. Он заметил, что "коронавирус – это общая беда". "Пандемия и ее последствия  не лучшим образом отразились на наших странах. В первом полугодии этого года товарооборот уменьшился как внутри СНГ, так и с третьими странами. Непростая обстановка в Белоруссии, Киргизии, конфликт в Нагорном Карабахе – все это тоже стало негативными факторами. Некоторые страны пытаются использовать ситуацию в своих интересах, проявляют недобросовестную конкуренцию", - заявил премьер.

 "СНГ – это организация с большим опытом, этот опыт сейчас очень востребован. Нам надо научиться поддерживать друг друга в такое непростое время", - заключил глава правительства России.

Мишустин выразил надежду на то, что в следующем году встреча пройдет в очном формате в Минске.

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"Коронавирус, к сожалению, пока не отступает", - Мишустин

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Теги: михаил мишустин, коронавирус, правительство, снг



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