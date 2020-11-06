За Байдена во многих штатах были вброшены бюллетени - анализ

Заявления президента США Дональда Трампа о мошенничестве с подсчетом голосов на выборах в пользу демократа Джо Байдена не лишены оснований. К такому выводу можно прийти в результате анализа динамики изменения голосов в некоторых штатах.

Так, в штате Мичиган в самом конце подсчета Байден получил резкую прибавку голосов, что позволило ему выиграть это штат и получить все голоса выборщиков. Согласно теории вероятностей, такое невозможно, даже если предположить, что бюллетени, пришедшие по почте, были в большей мере за Байдена. Оба кандидата должны набирать голоса одновременно, может немного меняться лишь пропорция. Однако в момент, когда было обработано 77,8% бюллетеней, а Трамп опережал Байдена на 228 тыс. голосов, у Байдена резко прибавилось 138 тыс. голосов, в то время как у Трампа - ни одного. Это доказывает факт вброса "правильных" бюллетеней в критический момент.

В округе Шивасси штата Мичиган Байдену приписали лишний ноль в количестве голосов, увеличив их с 15,3 тыс. до 153 тыс., о чем сообщила даже продемократическая The New York Times. Ошибку потом исправили, но это возмутило Трампа, который написал: "Что все это значит?" В итоге Мичиган все равно на самых последних процентах "ушел" к Байдену, что резко улучшило его шансы. Как такое может быть, непонятно. Это значит, что практические все последние проценты голосов были за Байдена. Подобное случилось и с Висконсином, в результате чего Байден получил 26 голосов выборщиков и набрал 264 из необходимых для победы 270.

Заявления же Трампа о вбросе бюллетеней Twitter помечал как "спорный контент" и "введение в заблуждение". Подобное делал и Facebook. Посты Байдена никак не помечались.

Интересно, что в Пенсильвании в какой-то момент "испарились" 2% подсчитанных бюллетеней, и у Байдена добавилось более 36 тыс. голосов, а у Трампа - лишь 8 тыс., что является явной махинацией.

В Неваде и Джорджии Байден также получил решающие голоса в самый последний момент, что невозможно: при подсчете реальных голосов они не могут в какой-то момент все начать быть за одного из кандидатов. В Джорджии Байден опередил Трампа всего на 900 голосов.

Похожая ситуация во многих других штатах. Неправдоподобно резкое улучшение результата Байдена на последних процентах указывает на вброс "правильных" бюллетеней и в нужном количестве уже после выборов, причем во многих штатах, "с запасом", чтобы в случае проигрыша в суде какого-то штата, других все равно хватило для победы.

"Я с легкостью выигрываю президентские выборы, если учитывать легально поданные голоса", - заявил Трамп.

Однако исход этих "выборов", похоже, был определен заранее.