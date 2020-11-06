Регионы должны обеспечить 20-процентный резерв коек для пациентов с COVID-19 - Минздрав

В Минздраве призвали регионы обеспечить резерв ковидных коек.

"Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациями, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке", - заявил на селекторном совещании с регионами глава министерства Михаил Мурашко.

Ранее несколько российских регионов обращались в Москву, поскольку у них закончился коечный фонд для коронавирусных пациентов.

По мнению Мурашко, освободить места в больницах можно за счет больных с нетяжелым течением болезни. Те пациенты, которым нужна только лекарственная терапия, должны лечиться амбулаторно, передает РИА Новости.