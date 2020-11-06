Депутаты Верховного Хурала Тывы встретились с избирателями в Тоджинском кожууне

Депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва два дня проводили встречи с активом сел, личные приемы граждан, собирали наказы избирателей, сообщает пресс-служба парламента Республики Тыва. Участвовали народные избранники от Пий-Хемского избирательного округа, куда входит и весь Тоджинский кожуун.

В рамках этих встреч в селе Тоора-Хем прошло заседание круглого стола на тему «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». Депутаты Аяна Монгуш и Вера Левина посетили сельскую школу, где оценили организацию горячего питания школьникам, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, укомплектованность библиотечного фонда. Как сообщается на портале khural.org , депутат Аяна Монгуш является региональным координатором проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».

В рамках проведения личного приема граждан народные избранники встретились с коллективом ДЮСШа села Тоора-Хема, где обсуждался вопрос необходимости строительства спортивного зала для учащихся.

В ходе выездного совещания в селах Ий и Адыр-Кежиг депутаты посетили социальные объекты. В частности, школу Адыр-Кежига, где обучается 248 учащихся, из которых 108 учащихся 1-4 классов получающие горячее питание. В интернате проживают 44 детей оленеводов, которым обеспечивается пятиразовое горячее питание. В школе с. Ий 204 ученика, горячим питанием охвачены все 87 учащихся с 1 по 4 классы.

В ходе мониторинга депутаты выявили обозначили общие для двух сел проблемы. Например, отсутствие выхода в интернет в библиотеках и недостаточность технического оборудования в них. Также Аяна Монгуш и Вера Левина осмотрели отремонтированные в рамках партийных проектов спортзал с. Ий и дом культуры в Адыр-Кежиге. Состоялся и прием граждан.

По итогам двухдневной работы в Тоджинском кожууне народные избранники наметили для себя ряд вопросов и наказов избирателей для дальнейшей проработки. Стоит отметить, что депутаты Верховного Хурала посетили также несколько многодетных семей Тоджинского кожууна, которым оказали помощь продуктовыми наборами.