06 Ноября 2020
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Общество Республика Тыва
депутаты, прием граждан, тыва,тува (2020) | Фото: khural.org

Депутаты Верховного Хурала Тывы встретились с избирателями в Тоджинском кожууне

Депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва два дня проводили встречи с активом  сел, личные приемы граждан, собирали наказы избирателей, сообщает пресс-служба парламента Республики Тыва.  Участвовали народные избранники от Пий-Хемского избирательного округа, куда входит и весь Тоджинский кожуун.

В рамках этих встреч в  селе Тоора-Хем прошло заседание круглого стола на тему «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». Депутаты Аяна Монгуш и Вера Левина посетили сельскую школу, где оценили организацию горячего питания школьникам, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, укомплектованность библиотечного фонда. Как сообщается на портале khural.org , депутат Аяна Монгуш является региональным координатором проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». 

депутаты, прием граждан, тыва,тува(2020)|Фото: khural.org

В рамках проведения личного приема граждан народные избранники встретились с коллективом ДЮСШа села Тоора-Хема, где обсуждался вопрос необходимости строительства спортивного зала для учащихся.

депутаты, прием граждан, тыва,тува(2020)|Фото: khural.org

В ходе выездного совещания в селах Ий и Адыр-Кежиг депутаты посетили социальные объекты. В частности, школу Адыр-Кежига, где обучается 248 учащихся, из которых  108 учащихся 1-4 классов получающие горячее питание. В интернате проживают 44 детей оленеводов, которым обеспечивается пятиразовое горячее питание. В школе с. Ий 204 ученика, горячим питанием охвачены все 87 учащихся с 1 по 4 классы. 

В ходе мониторинга депутаты выявили обозначили общие для двух сел проблемы. Например, отсутствие выхода в интернет в библиотеках и недостаточность технического оборудования в них. Также Аяна Монгуш и Вера Левина осмотрели отремонтированные в рамках партийных проектов спортзал с. Ий и дом культуры в Адыр-Кежиге. Состоялся и прием граждан. 

депутаты, прием граждан, тыва,тува(2020)|Фото: khural.org

По итогам двухдневной работы в Тоджинском кожууне народные избранники наметили для себя ряд вопросов и наказов избирателей для дальнейшей проработки. Стоит отметить, что депутаты Верховного Хурала посетили также несколько многодетных семей Тоджинского кожууна, которым оказали помощь продуктовыми наборами.

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Депутаты Верховного Хурала Тывы встретились с избирателями в Тоджинском кожууне

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Теги: верховный хурал тывы, встречи с избирателями, тува



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