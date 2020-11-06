В Свердловской области продлили режим самоизоляции до 23 ноября

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для групп риска. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Сегодня соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области и вступит в силу завтра, 7 ноября. Согласно документу, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлен до 23 ноября.

Кроме этого, указом вводится дистанционный режим образования с 9 по 14 ноября. Он будет действовать в общеобразовательных учреждениях, учредителем которых выступают госорганы, а также в муниципальных и частных образовательных организациях. На этот же период дистант вводится в учреждениях допобразования всех форм собственности.

Напомним, ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) продолжат учиться в обычном очном режиме.