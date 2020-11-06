Работы в парке имени XXII Партсъезда в Екатеринбурге идут в плановом режиме

Группа общественного контроля, в составе представителей городской Общественной палаты, комитета благоустройства городской администрации, а также местных жителей посетила парк имении XXII Партсъезда для оценки хода его реконструкции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, общественники уделили особое внимание центральной и боковым аллеям зоны отдыха. Строители уже установили опоры освещения, проложили пешеходные и велосипедные дорожки и на данный момент укладывают газон. Подрядчик утверждает, что все работы идут в плановом режиме

"Нет явных моментов, которые бы нас не устраивали, – рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко. – Мы находимся в тесном взаимодействии с администрацией города, компанией-подрядчиком, поэтому все вопросы решаются оперативно. В частности, на этом, уже восьмом по счету, выездном заседании возникли вопросы по срокам высадки новых деревьев, часть которых планировалось высадить в этом месяце. Стало понятно, что основные работы по высадке перенесены на будущий год".

По его словам, уже в скором времени через территорию парка в сторону Верх-Исетского бульвара будет открыт транзитный пешеходный проход. Благодаря этому, дети будут спокойно ходить в ближайшие школы через парк, а взрослые смогут свободно наслаждаться зимней зеленой зоной.

"У жителей района, активных граждан ранее были опасения, что работы могут производиться не в щадящем для зеленых насаждений режиме, но они постепенно сходят на нет, – отметил Александр Гавриленко. – С каждым нашим выездным заседанием замечаний к подрядчику всё меньше, и в этом есть изрядная доля заслуги группы общественного контроля".

Напомним, что работы по реконструкции парка имени XXII Партсъезда проводятся с целью сохранения и развития зеленого каркаса столицы Урала в рамках реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды".