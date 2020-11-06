Минздрав рекомендовал устроить выдачу лекарств амбулаторным больным COVID-19, чтобы они не ходили в аптеки

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал на селекторном совещании с регионами организовать выдачу лекарств амбулаторным больным с COVID-19 так, чтобы они не ходили в аптеки.

Ранее правительство приняло решение о бесплатном снабжении лекарствами от коронавируса и его симптомов больных, которые находятся дома под наблюдением врачей.

"Мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза - без необходимости посещения аптеки самим пациентом. Это позволит не допустить дальнейшего распространения инфекции", - цитирует Мурашко РИА Новости.