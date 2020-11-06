06 Ноября 2020
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Владимир Якушев (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кремле не комментируют возможность назначения Якушева полпредом в УрФО

В Кремле не комментируют информацию о возможном назначении главы Минстроя Владимира Якушева полпредом президента в Уральском федеральном округе.

"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отказался отвечать на вопрос, имеются ли какие-либо претензии к нынешнему полпреду президента в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову, пишет "Интерфакс".

Ранее о том, что главы Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев и Минприроды – Дмитрий Кобылкин могут лишиться постов, сообщил telegram-канал "Незыгарь".

По его данным, инициатива ухода из Правительства главы Минтранса Евгения Дитриха, Якушева и Кобылкина исходит от премьера Михаила Мишустина, который "сейчас в ударе".

Информация о возможной отставке Цуканова появлялась еще в январе 2020 года. Однако в уральском полпредстве назвали ее недостоверной.

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В Кремле не комментируют возможность назначения Якушева полпредом в УрФО

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Теги: дмитрий песков, владимир якушев



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