06 Ноября 2020
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Экономика Республика Тыва
корова, сено, корма, сельское хозяйство (2020) | Фото: gov.tuva.ru

В 2020 году количество участников губернаторского проекта «Корова-кормилица» в Туве увеличилось на 500 семей

Реализация социального проекта «Корова-кормилица» в Туве дает результаты. За четыре года участниками его стали 1368 многодетных семей, передает корреспондент Накануне.RU.

В министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы сообщили, что вовлечь больше участников  удалось  за счет программы социальных контрактов, реализуемой в регионе рамках нацпроекта «Демография». Для 250 семей из 500 участников 2020 года коров с телятами приобрели именно благодаря ей. Остальные 250 семей получили буренок от тех, кто вошел в проект ранее.

корова ферма молоко(2013)|Фото: Накануне.ru

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол считает, что  круг участников необходимо расширять дальше. "Мы начинали проект «Корова-кормилица» с 369 семей. Сегодня их 1368, почти в 4 раза больше. В этих семьях 5047 детей. То есть, если считать вместе с родителями, буренки наши кормят сейчас более 8 тысяч человек. И не просто кормят. Появилось немало подворий, в которых сегодня уже не одна, а 5-6 таких кормилиц. Это излишки молока, которые можно продавать, вести небольшой бизнес. Думаю, что потенциал проекта далеко не исчерпан. Многодетных семей у нас много, более 30 тысяч. Большая часть их проживает в селе, у них есть все условия держать живность. Значит, проект вполне можно расширить еще раза в 3-4. Было б только желание у земляков. А мы поможем. Тем более, что с прошлого года имеем возможность направлять на реализацию проекта «Корова-кормилица» средства нацпроекта «Демография». Это 250 новых социальных контрактов каждый год дополнительно к тем, которые республика обеспечивает за свой счет с 2016 года", - подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Шолбан Кара-оол, тува, республика тыва(2020)|Фото: tmgnews.ru

Справка. Суть проекта в том, сообщается на портале gov.tuva.ru, что каждая отобранная по установленным критериям семья бесплатно получает корову с теленком на условиях социального контракта. Для выполнения контракта требуется - на третий год получить приплод и передать телёнка следующей семье, отобранной для участия в проекте. Согласно проведенного специалистами анализа, у семей, которые получили по корове с телёнком в 2016 году, сейчас в хозяйстве по пять-шесть голов крупного рогатого скота, у получателей 2017 года – до четырех.

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В 2020 году количество участников губернаторского проекта «Корова-кормилица» в Туве увеличилось на 500 семей

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Теги: корова-кормилица, социальный проект, тува



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