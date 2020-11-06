06 Ноября 2020
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Владимир Путин, памятник Минину и Пожарскому, День народного единства (2020) | Фото: kremlin.ru

"Чушь полная": в Кремле прокомментировали статью об отставке Путина из-за здоровья

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в британской газете The Sun. Издание утверждало, что в 2021 году Владимир Путин может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Якобы, его даже уговаривают на это дочери и экс-гимнастка Алина Кабаева.

Песков заявил, что у президента "здоровье отменное".

"Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо [со здоровьем]", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее новую волну слухов о возможном уходе Путина с поста президента породило внесение в Госдуму законопроекта Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова. Документ в случае принятия парламентом обеспечит экс-президентам России практически пожизненную полную неприкосновенность и неподсудность.

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"Чушь полная": в Кремле прокомментировали статью об отставке Путина из-за здоровья

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Теги: владимир путин, отставка, алина кабаева, дмитрий песков



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