"Чушь полная": в Кремле прокомментировали статью об отставке Путина из-за здоровья

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в британской газете The Sun. Издание утверждало, что в 2021 году Владимир Путин может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Якобы, его даже уговаривают на это дочери и экс-гимнастка Алина Кабаева.

Песков заявил, что у президента "здоровье отменное".

"Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо [со здоровьем]", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее новую волну слухов о возможном уходе Путина с поста президента породило внесение в Госдуму законопроекта Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова. Документ в случае принятия парламентом обеспечит экс-президентам России практически пожизненную полную неприкосновенность и неподсудность.