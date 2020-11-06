06 Ноября 2020
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Председатель Госдумы Сергей Нарышкин (2012) | Фото: Накануне.RU

Глава СВР оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Служба внешней разведки России не располагает данными о создании коронавируса человеком, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — сказал он в интервью РИА Новости.

Нарышкин добавил, что нет каких-либо доказательств искусственного происхождения коронавирусной инфекции.

Он также подчеркнул, что для специалистов, которые борются с коронавирусом, непринципиален вопрос его происхождения.

Напомним, ранее президент США заявлял, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и что "нулевым пациентом" был сотрудник уханьской биологической лаборатории. Однако позже глава бюро разведки и исследований (INR) госдепартамента США Эллен Маккарти заявила, что ее ведомство не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Она отметила, что было потрачено много усилий, чтобы проверить версию о создании вируса в пробирке. В INR, в том числе, исследовали его генетическую последовательность, но не нашли подтверждений.

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Глава СВР оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

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Теги: сергей нарышкин, коронавирус



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