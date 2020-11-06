Фигуранта дела о хищении средств пермского зоопарка выпустили под залог

Бывший ведущий инженер организации по надзору за строительством пермского зоопарка, руководитель проекта АО "РЖДстрой" Илья Козырев выпущен под залог в 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в Свердловском районном суде Перми.

Решение об изменении меры пресечения было принято 28 октября. Залог Козырев внес и 30 октября покинул СИЗО.

Напомним, МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о мошенничестве при строительстве зоопарка. Изначально сумма ущерба оценивалась следователями в 129 млн руб., затем она выросла до 600 млн руб. Еще одним фигурантом дела является Дмитрий Левинский (бывший гендиректор ГКУ "УКС Пермского края").

Ранее в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой" прошли обыски. Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети. В рамках расследования, помимо руководителя проекта строительства зверинца от организации "РЖДстрой" Ильи Козырева, арестован экс-глава УКС Прикамья Дмитрий Левинский.

Добавим, по словам тогдашнего губернатора края Максима Решетникова, "зоопарк все равно будет достроен". Первоначально планировалось, что объект будет сдан в 2018 году. Затем сроки неоднократно переносились.