В Свердловской области принята программа "Уральская деревня" до 2025 года

Сегодня, 6 ноября, в Свердловской области была принята программа развития агропромышленного комплекса и сельских территорий "Уральская деревня" до 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, общий объем финансирования программы на пять лет составит почти 33 миллиарда рублей. Она действует с 2014 года и доказала свою эффективность.

"Губернатор уделяет особое внимание развитию сельских территорий и ставит задачу создать достойные условия жизни для сельчан. А это значит: решить кадровые проблемы в сельском здравоохранении и образовании, улучшить транспортную доступность территорий, закрепить молодежь на селе, модернизировать и развивать сельское хозяйство. Все мероприятия программы должны быть реализованы эффективно и в намеченные сроки", - заявил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов на сегодняшнем заседании правительства, которое прошло в режиме ВКС из Краснотурьинска.

Соисполнителями по реализации программы являются сразу 13 министерств и ведомств. В рамках "Уральской деревни" строятся дороги и газопроводы, развивается образование, медицина, спортивная инфраструктура, ЖКХ, создаются высокопроизводительные рабочие места. Сегодня в сельской местности проживает почти 650 тысяч уральцев.

Как отметил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев, за период реализации "Уральской деревни" с 2014 года по 2019 год в сельских территориях создано и модернизировано 8 тыс. 239 высокопроизводительных рабочих мест; построено 85 тысяч квадратных метров жилья.

Из аварийных домов переселено 1 тыс. 250 человек; предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 939 уральцам; введено в эксплуатацию 666 километров газопроводов. Построено и отремонтировано 65 километров автомобильных дорог, 13 населенных пунктов с общей численностью проживания почти три тысячи человек обеспечены дорогами круглогодичного пользования.

Для улучшения и доступности медицинской помощи сельскому населению с 2014 года введено в эксплуатацию 10 зданий новых общих врачебных практик и проведен капитальный ремонт 23 зданий. Возведено 104 модульных здания фельдшерско-акушерских пунктов, проведен капитальный ремонт 49 ФАП, приобретено пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Для учебных заведений, осуществляющих перевозку школьников к местам учебы, приобретено более 200 автобусов, с 2015 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в сельских территориях составляет 100%. Также в рамках программы все сельские библиотеки обеспечены доступом к сети интернет.