06 Ноября 2020
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навальный, фбк (2020) | Фото: SERGEI KARPUKHIN/ REUTERS

МИД назвало дело Навального "очередным санкционным выстрелом"

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ход переговоров по так называемому делу Навального. В ведомстве расписали хронологию дела и сообщили об "отписках", полученных по линии Генпрокуратуры от немцев.

"У любого стороннего наблюдателя, далёкого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что всё происходящее – по- дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный "выстрел" в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких "правил" в ущерб её национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу", - говорится в сообщении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством.

"Вызывает удивление, что немецким правоохранительным органам понадобились почти три месяца, чтобы сформулировать эту короткую отписку. Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, поставленные российской стороной в четырёх вышеупомянутых запросах, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счётом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления А.Навального пресловутым ядом "Новичок", включая его биопробы и результаты их анализов", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Напомним, ранее МВД РФ опубликовало информацию о ходе проверки инцидента с Навальным. В полиции по-прежнему не считают произошедшее отравлением. На этот раз в ведомстве сообщили, что жена оппозиционера рассказывала омским врачам о диетах мужа, желавшего похудеть.

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МИД назвало дело Навального "очередным санкционным выстрелом"

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