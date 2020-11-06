Спикер думы Перми, отправленный в отставку за "утрату доверия", до сих пор не утвердил это решение коллег

06 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Пермский край
внеочередное заседание думы Перми, пермская городская дума, гордума пермь, Юрий Уткин (2017) | Фото http://duma.perm.ru/

Спикер думы Перми, отправленный в отставку за "утрату доверия", до сих пор не утвердил это решение коллег

Теперь уже бывший спикер думы Перми Юрий Уткин, которого на последнем заседании отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", до сих пор не поставил подпись под соответствующим документом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На это у него есть время до конца сегодняшнего дня, сообщили Накануне.RU в парламенте. Если он сделает это до конца рабочего дня аппарата думы – до 17.00 – то бумаги поступят в базу сегодня. Если же Уткин утвердит решение об отставке в период с 17.00 6 ноября до 00.00 7 ноября, то документы поступят уже в понедельник. При этом нет механизма воздействия на политика в случае, если он не подпишет решение. Если этого не произойдёт, в понедельник, 9 ноября, возможно, соберётся комиссия по этике.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина. Проект решения внесли 29 депутатов. За проголосовали 32 депутата из 36. И.о. будет первый заместитель председателя Дмитрий Малютин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Спикер думы Перми, отправленный в отставку за "утрату доверия", до сих пор не утвердил это решение коллег

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юрий Уткин, отставка, спикер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2020 13:59 Мск Экс-спикер гордумы Юрий Уткин потеряет в зарплате после снятия полномочий
Ранее 27.10.2020 15:59 Мск Причиной смещения председателя пермской гордумы стал "рост напряжения" в городском парламенте
Ранее 27.10.2020 14:13 Мск Депутаты пермской гордумы прекратили полномочия председателя "в связи с утратой доверия"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети