Спикер думы Перми, отправленный в отставку за "утрату доверия", до сих пор не утвердил это решение коллег

Теперь уже бывший спикер думы Перми Юрий Уткин, которого на последнем заседании отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", до сих пор не поставил подпись под соответствующим документом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На это у него есть время до конца сегодняшнего дня, сообщили Накануне.RU в парламенте. Если он сделает это до конца рабочего дня аппарата думы – до 17.00 – то бумаги поступят в базу сегодня. Если же Уткин утвердит решение об отставке в период с 17.00 6 ноября до 00.00 7 ноября, то документы поступят уже в понедельник. При этом нет механизма воздействия на политика в случае, если он не подпишет решение. Если этого не произойдёт, в понедельник, 9 ноября, возможно, соберётся комиссия по этике.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина. Проект решения внесли 29 депутатов. За проголосовали 32 депутата из 36. И.о. будет первый заместитель председателя Дмитрий Малютин.