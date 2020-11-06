На Южном Урале мужчина облил женщину бензином и поджег

34-летний житель Карабаша подозревается в покушении на убийство сожительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, вечером 5 ноября подозреваемый и его сожительница дома распивали спиртное. Между ними произошла ссора. Мужчина, как считает следствие, облил женщину бензином из канистры и поджег.

Соседи смогли потушить огонь.

Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.