В Казани задержаны пять участников террористической организации

В Казани сотрудники ФСБ задержали членов террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 года).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ведомства, задержаны пять человек, которые распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман.

Деятельность исламистов была направлена на создание "всемирного халифата" и насильственное свержение власти, добавили в ФСБ.

Во время обысков у обвиняемых изъяли пропагандистские материалы и средства связи. Возбуждено уголовное дело.

В марте ФСБ при взаимодействии с полицейскими и росгвардейцами пресекла деятельность запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Крыму.