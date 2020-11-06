Жена Навального говорила омским врачам о диетах мужа - МВД

Полиция сообщила о ходе проверки инцидента с Алексеем Навальным в августе этого года.

В МВД провели более 60 различных экспертиз по 542 изъятым объектам, опросили более 210 людей, но признаков отравления так и не обнаружили. Зато теперь в полиции утверждают, что супруга Навального говорила врачам в больнице о диетах мужа.

"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса, - говорится в пресс-релизе управления на транспорте МВД РФ по СФО. - Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)".

В полиции упомянули о непонятных действиях с бутылками из номера гостиницы в Томске со стороны окружения Навального.

"В рамках проверки также установлено, что сразу после получения сообщения об ухудшении самочувствия Навального группа сопровождавших его в Томске лиц (Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров) организованно изъяли из номера гостиницы, в котором проживал Навальный, три пластиковые бутылки из-под воды. В дальнейшем Лось и Албуров противоречиво высказались о судьбе изъятых из номера Навального бутылок. При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Федеративную Республику Германия, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка с водой приобретена Певчих в аэропорту Толмачево (г. Новосибирск) при вылете в Омск", - сообщили в МВД.

Все трое уклоняются от опроса. "Их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации", - полагают в полиции.

В МВД также сообщили, что компетентные органы Германии, Швеции и Франции не дали ответов по существу на 24 вопроса, которые были им направлены по линии МИД.