06 Ноября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

На Ямале зафиксированы еще две смерти от COVID-19

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировано два новых случая смерти граждан с коронавирусной инфекцией.

"Скончались мужчина из Лабытнанги 1950 года рождения и 82-летняя женщина в Салехарде. Интенсивная терапия и усилия врачей, к сожалению, не принесли результата", - сообщила руководитель Оперштаба региона Татьяна Бучкова.

Напомним о сегодняшней статистике. Зарегистрировано 189 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей Ямала, что пополняет статистику до 21 тыс. 669 случаев. Количество смертей – 155.

За весь период 15 тыс. 159 ямальцев уже излечились от коронавируса, включая 126 человек, выписанных накануне.

Из 1 тыс. 590 пациентов, госпитализированных с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 54 пациента – в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом. 14 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.

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На Ямале зафиксированы еще две смерти от COVID-19

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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