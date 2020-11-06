В Челябинске суд оставил под арестом женщину, обвиняемую в убийстве семимесячного сына

Челябинский областной суд оставил под арестом 24-летнюю женщину, сообщившую о похищении ее семимесячного сына после его убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в октябре женщина сообщила о похищении своего семимесячного ребенка. Однако следователи установили, что похищения не было. Следствие считает, что женщина вместе с сожителем нанесли множественные удары по голове ребенку, от чего тот умер. После этого они решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс.

24 октября женщине и сожителю было предъявлено обвинение в убийстве сына. По решению суда они были заключены под стражу до 23 декабря.

Однако сторона защиты обжаловала решение суда и просила избрать обвиняемой домашний арест. Облсуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы.