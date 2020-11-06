06 Ноября 2020
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Образование Свердловская область
Сертификат на 1 миллион рублей в конкурсе &quot;Большая Перемена&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Сын сотрудника ГУФСИН Свердловской области выиграл 1 миллион в федеральном конкурсе "Большая перемена"

Сын начальника цикла специальных дисциплин Межрегионального учебного центра ГУФСИН РФ по Свердловской области подполковника внутренней службы Сергея Свахина, ученик 11 класса школы № 75 Нижнего Тагила Дмитрий Свахин победил в федеральном конкурсе "Большая перемена" и получил суперприз в размере 1 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН, Дмитрий одержал победу в номинации "Расскажи о главном". Первая часть конкурса проводилась в онлайн-формате на сайте "Большая Перемена". Полуфинал состоялся в Тюмени, где команда Свахина получила приз зрительских симпатий.

Напомним, что в финал конкурса "Большая перемена" прошли 68 учащихся Свердловской области. В числе победителей – 10 учащихся девятого и десятого классов и 22 одиннадцатиклассника. Согласно условиям конкурса, ученики 11 классов получают приз в размере миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а также до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся девятых и десятых классов получают премию в размере 200 тысяч рублей: эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Наставники победителей получат специальный приз – 150 тысяч рублей, поездку в Крым на неделю и ноутбук. Всего же, по данным организаторов конкурса, победителями "Большой перемены" признаны 300 учеников девятых и десятых классов и 300 одиннадцатиклассников. В целом участниками проекта стали более миллиона российских школьников.

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Сын сотрудника ГУФСИН Свердловской области выиграл 1 миллион в федеральном конкурсе "Большая перемена"

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Теги: ГУФСИН, приз, "Большая перемена"



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