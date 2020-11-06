06 Ноября 2020
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Общество За рубежом Москва
норка (2007) | Фото: mustela.ferretclub.ru

В Госдуме сочли варварством истребление 15 миллионов норок в Дании из-за коронавируса

В Госдуме, мягко говоря, не уверены в целесообразности мер, которые датские власти собираются принять для защиты граждан от нового подвида коронавируса. Там, напомним, уничтожат 15 млн норок – на животноводческих фермах стремительно распространяется новый подвид коронавируса. Руководство страны утверждает, что вирус передается человеку, заразились уже 12 человек. Особенностью подвида вируса является уменьшение антител. В перспективе распространение такого штамма может сделать неэффективными вакцины.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов написал в Instagram, что животных будут уничтожать путем сожжения в печах теплоцентралей.

"При этом до сих пор нет ни одного исследования, доказывающего тропность (возможность передачи) коронавируса от животному - человеку. Скорее наоборот, пока все научные работы на эту тему убедительно доказывают, что заразиться от животного коронавирусом нельзя, и они в этом смысле безопасны, и единственное, что может произойти - это если они притащат вирус на шерсти или лапах. Но риск при этом не выше чем потрогать перила в подъезде или ручку двери: надо мыть руки себе и лапы животным. Тем не менее, норок собираются пустить в расход", - пишет депутат.

Он напомнил, что в Дании уже был пример варварского отношения к животным, когда жирафа из Копенгагенского зоопарка убили на глазах школьников. "Теперь вот ещё одна "акция", которая прогремит на весь мир", - пишет Бурматов.

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В Госдуме сочли варварством истребление 15 миллионов норок в Дании из-за коронавируса

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Теги: норка, дания, мутация коронавируса, антитела, истебление



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